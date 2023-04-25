تداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن وحركة تداول البضائع، اليوم الثلاثاء، تشهدان انتظاماً، وبلغ حجم التداول 3 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة.

11 سفينة متراكية على أرصفة مواني الهيئة

وذكر بيان هيئة مواني البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة المواني التابعة للهيئة اليوم بلغ 11 سفينة، مشيرا إلى تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و232 شاحنة، و12 سيارة.

وأوضح البيان، أن حركة تداول الواردات سجلت 100 طن بضائع، و129 شاحنة، و9 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 2900 طن بضائع، و103 شاحنات، و3 سيارة.

تداول 3 ألاف طن بضائع

وتابع البيان أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينتين «Handy stranger» و«عمان»، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين «Achille» و«Windsor Adventure»، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و232 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 316 راكبا بموانيها.