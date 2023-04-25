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ضبط شخصين بحوزتهما حشيش بقصد الاتجار في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:28 م | الثلاثاء 25 أبريل 2023
صورة أرشيفية - متهم

صورة أرشيفية - متهم

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما 7 أكياس من جوهر الحشيش المخدر، وسيجارة بها مادة الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، واتخذت الإجراءات القانونية.

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