تفاصيل معركة الطالبية في الجيزة بسبب «سيارة نقل»

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة حدوث مشاجرة وإتلاف واجهة محل ملابس بالجيزة، تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم وإتلاف واجهة إحدى محال الملابس.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول، مالك المحل المُشار إليه، له معلومات جنائية، وطرف ثان، 4 أشخاص أحدهم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، ولـ2 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك على خلفية حدوث مشادة بين أحد الأشخاص من الطرف الثاني لإيقافه سيارة نصف نقل أمام محل الطرف الأول، وقيام الأخير بالتعدي عليه وإحداث إصابته، فاتفق مع باقي أفراد الطرف الثاني واتجهوا لمحل الطرف الأول وتعدوا عليه بالضرب، وكسروا واجهة المحل بقطعة حديدية، جرى التخلص منها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، واتخذت الإجراءات القانونية.