ضبط شخصين بالقاهرة لاتهامهما بسرقة المواطنين بالإكراه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بوجود حالة سرقة بدائرة القسم.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم التقابل مع (أحد الأشخاص مصاب بجرح نافذ مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبسؤاله قرر بقيام (شخصين باستقلال مركبة توك توك قيادته وطلبا منه توصيلهما، وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة التوك توك وهاتفه المحمول كرهًا عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدي عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار.

التوصل لمرتكبي الواقعة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة بالإكراه.