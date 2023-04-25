تحرير 221 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 221 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (1357) قضية متنوعة، جاءت كالتالي:

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4395 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

هذا وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.