محافظ القليوبية يتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة بشبرا الخيمة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة رفع تراكمات القمامة المتولدة من حي غرب وشرق شبرا الخيمة ونقلها إلى مدفن العبور ، للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للاشتراطات البيئية والصحية المتبعة، مشددا على سرعة نقل القمامة والمخلفات بسرعة وبطريقة آمنة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بالإضافة إلى الوقوف على حالة المعدات الموجودة بالمحطه ومدى كفاءتها، والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة

تستوعب 2500 متر مكعب يوميا في المحطة

وتقع المحطة على مساحة 2 فدان بتكلفة 25.5 مليون جنيه تقريبا، وتستوعب 2500 متر مكعب يوميا من القمامة وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات

تطوير أداء العمل بمحطة القطاوي

خلال الجولة وجه المحافظ بدراسة لتطوير أداء العمل بمحطة القطاوي والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 5 الآف متر للمساهمة في حل مشكلة القمامة بمدينة شبرا الخيمة، كما وجه أيضا بالاهتمام بالمعدات الموجودة بالمحطة والعمل علي صيانتها بشكل دوري ورفع القمامة أولا بأول حتي لا تتراكم وتحتاج الي جهد أكبر ودعم من المدن المجاورة

جاء ذلك بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينه شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمه والمهندس علي عودة وكيل وزارة الاسكان والمهندس ياسر مرعي مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.