«نظافة القاهرة» تخصص أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين من تجمعات القمامة

قال اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، إن الهيئة خصصت أرقام لتلقى شكاوى المواطنين بشأن القمامة وهي 15264 و26843759.

وأشار الشرشابى لـ«الوطن»، أن من ضمن الإجراءات المتبعة في العيد تكثيف العمالة على مدار اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق والمتنزهات لجمع المخلفات أولا بأول، ومراجعة أعمال الإنارة بالمحاور والشوارع الرئيسية وصيانة المهمات من كابلات وأعمدة إنارة.

التصدي لظاهرة التسول

ومن الإجراءات المتبعة تكثيف المرور الميداني من قبل هيئة النظافة للتصدي لظاهرة التسول في إشارات المرور وفي الحدائق والمتنزهات من بعض الأفراد الذين يرتدون الزي الرسمي للهيئة لاستجداء المواطنين.

وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات هيئة النظافة على مدار اليوم بكامل طاقتها لتلقي أي شكاوى والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الأخرى الخاصة بالمرافق العامة والأحياء والإسعاف والمطافئ.

الحفاظ على النظام بالحدائق

وأشار إلى تكثيف أفراد الأمن بجميع الحدائق التابعة للهيئة للسيطرة على الزحام ومنع أي مشاحنات بين الزوار، علاوة على قيام رئيس فرع الهيئة بالأحياء بالربط مع رئيس الحي للتنسيق المباشر ومراجعة المتطلبات ويتم تنفيذ المتطلبات طبقا لتعليمات رئيس الهيئة.

وتضمنت الإجراءات رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء أولا بأول لاستقبال الزوار وتوزيع أكياس جمع المخلفات على المواطنين المتواجدين بالحدائق لمنع إلقاء القمامة بالمسطحات الخضراء.