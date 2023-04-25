وقف حالات بناء مخالف في حملات مكبرة بحي الجناين بالسويس

أعلنت رئاسة حي الجناين بمحافظة السويس، إيقاف 4 محاولات بناء مخالفة للقانون وذلك خلال المرور الليلي والنهاري، من اللواء أحمد شاكر، رئيس الحي، وذلك بضبط عدد من المواطنين يقومون بالبناء وأعمال الخرسانة دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتنفيذ الإزالة الفورية، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

ضبط محاولة صب سقف خرسانية بقرية شندورة

وأوضح البيان لصادر عن رئاسة حي الجناين بمحافظة السويس، أنه خلال المرور النهاري، تم ضبط أعمال شدة سقف جاهزة لإتمام صب سقف خرسانية بقرية شندورة، و3 مبانٍ بالطوب الدبش، وتمت أعمال الإزالة الفورية للمخالفات المذكورة بواسطة الإدارة الهندسية والمعدات الخاصة بالحي، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بتحرير المحاضر للمخالفين.

دوريات مكثفة لضبط المخالفين

وأكد اللواء أحمد شاكر، رئيس حي الجناين، على أنه ستستمر أعمال المرور في صورة دوريات لضبط المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بضرورة اتخاذ كافة إجراءات الحسم والردع القانونية ضد مرتكبي جريمة البناء المخالف.