جيمي كيميل يسخر من ويل سميث: إذا صفعت أحدا ستفوز بجائزة أفضل ممثل

سخر جيمي كيميل مقدم حفل توزيع جوائز أوسكار 2023، من واقعة صفع ويل سميث لـ كريس روك في حفل العام الماضي، وذلك في كلمته الافتتاحية في الحفل المقام الآن على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، قائلا: «تم ترشيح خمسة ممثلين أيرلنديين الليلة ، مما يعني أن فرص القتال قد ارتفعت بشكل كبير».

وأضاف كيميل ساخرا، «نريدكم أن تستمتعوا وتشعروا بالأمان، والأهم من ذلك أريد أن أشعر بالأمان، إذا ارتكب أي شخص في هذا المسرح عملاً عنيفًا في أي وقت أثناء العرض، فسيحصل على جائزة أوسكار لأفضل ممثل ويسمح له بإلقاء خطاب مدته 19 دقيقة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

جيمي كيميل: لدينا فريق أزمات للتعامل مع المواقف العنيفة

وأضاف مقدم حفل جوائز أوسكار 2023: «لكن بجدية، الأكاديمية لديها فريق أزمة في المكان إذا حدث أي شيء غير متوقع أو عنيف أثناء العرض، اجلس هناك ولا تفعل شيئًا على الإطلاق، ومن الممكن أن تعانق المعتدي».