20 يومًا مهلة قبل توقيع الغرامة على فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توقيع غرامات مالية على المتأخرين عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023، بعد مرور 20 يومًا وانتهاء المهلة المقررة للسداد، حيث أن موعد دفع الفاتورة، حان منذ 15 أبريل الجاري، وعملية الدفع مستمرة دون غرامة حتى 15 مايو المقبل، ويتعرض المشتركون لدفع غرامة 10% من قيمة الاشتراك، بداية من 16 مايو المقبل حال عدم سداد الفاتورة المستحقة.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان، أنه حال تأخر العميل في دفع الفاتورة وقيمة الغرامة لمدة أسبوعين، يتم قطع خدمة الاتصال عن خط الهاتف، وفى حالة استمرار عدم الدفع لمدة أسبوعين إضافيين يتم فصل الخدمة نهائيا عن خط الهاتف، ولا تعود الخدمة إلا بعد دفع كامل الفاتورة بالإضافة إلى الغرامة.

الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2023

وبحسب الشركة المصرية للاتصالات فإن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023، تتم من خلال الرابط الاليكتروني للشركة، حيث يتم إدخال رقم الهاتف والكود، واستكمال البيانات لحين الوصول إلى خاصية الدفع.

قيمة فاتورة أبريل للتليفون الأرضي

وتعتبر قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل، حصيلة استراك وخدمة عن ثلاثة أشهر «يناير، فبراير، وشهر مارس»، بحسب ما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات.