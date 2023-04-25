نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

تقدّم عبدالحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة؛ قيادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال في تهنئته: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن نقابة المحامين وجموع المحامين المصريين، أن أتقدم بخالص التهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء».

تهنئة عيد تحرير سيناء

وأضاف نقيب المحامين: «أؤكد أنّ هذه الذكرى ستظل مضيئة في قلوب المصريين جميعًا، وهي تخليدًا لملحمة تاريخية للعزة والكرامة، كما أؤكد أنّ سيناء هي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية أرض الوطن، وعلى جميع فئات الشعب المصري أن تستلهم روح النصر منها لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، أدعو المولى – عز وجل – أن ينعم على بلدنا الحبيب بالأمن والأمان والاستقرار، ويحفظ أهلها وقيادتها من كل مكروه وسوء».