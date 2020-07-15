انتهاء موسم توريد القمح بالغربية بـ134 ألف طن

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له، انتهاء موسم توريد القمح، والذي استمر على مدار 3 أشهر، بداية من منتصف أبريل الماضي حتى اليوم.

وأفاد محافظ الغربية، أن إجمالي الكميات الموردة للصوامع والشون 134 ألفًا و237 طنًا بزيادة 3 آلاف و534 طنًا عن المستهدف، وبنسبة إنجاز 102,7%.

وقال المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل بنطاق المحافظة بلغت 130 ألفًا و703 أفدنة.

وأوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن وارد اليوم الأربعاء بلغ 195 طنًا و 652 كيلو جرامًا من القمح، مشيرًا إلى توريد 70 طنًا و 966 كيلو جرامًا للمطاحن، و124 طنًا و686 كيلو جرامًا للبنك الزراعي، وذلك فى ضوء الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.