يبدأ تطبيقه يوم الجمعة.. كم يوفر العمل بالتوقيت الصيفي للدولة؟

موعد التوقيت الصيفي 2023 في مصر، محط الاهتمام الأول لجموع الشعب المصري في الفترة الحالية، حيث إن موعد تطبيقه سيكون بداية من يوم الجمعة المقبل، الموافق 28 من شهر أبريل الجاري.

وترصد بوابة «الوطن» في النحو الآتي، ما يوفره عودة تطبيق التوقيت الصيفي مجددا للدولة المصرية.

كم يوفر العمل بالتوقيت الصيفي للدولة؟

ووفقًا لما صرح به السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارء، فعودة العمل بالتوقيت الصيفي للدولة المصرية، سيعمل على توفير ماديات هائلة للدولة، منوهًا أن هذا القرار تم اتخاذه بعد عمل العديد من الدراسات التي أثبتت جودته، وهي:

- سيساهم في توفير 10% من الكهرباء والطاقة.

- سيساهم في توفير المواد البترولية والسولار خاصة مع ارتفاع أسعارها عالميًا.

- تخفيف الضغط في استهلاك الكهرباء.

- توفير العملة الصعبة المستخدمة في استيراد مواد البترول.

- توفير مبلغ لا يقل عن 147.21 مليون جنيه.

- توفير ما يقرب من 25 مليون دولار لعدم استيراد وحدات الغاز التي تستخدم في إنتاج الكهرباء.

- توفير قرابة 150 مليون دولار من استهلاك الكهرباء.

موعد التوقيت الصيفي 2023 في مصر

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فموعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023، سيكون يوم الجمعة المقبل، 28 أبريل الساعة 12 صباحا.