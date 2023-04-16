آخر مستجدات وزارة البيئة.. مصانع للمستثمرين والقبض على صائد عروس البحر

تحرص وزارة البيئة على تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشروعات التي تخدم البيئة، أبرزها طرح مصانع التدوير للمستثمرين لضمان إشراك القطاع الخاص، والتوصل إلى صاحب الصور المتداولة لاصطياد عروس البحر، وإلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر مستجدات وزارة البيئة، وفقا لما صدر عن وزارة البيئة.

آخر مستجدات وزارة البيئة

- شاركت وزيرة البيئة في إطلاق «الإطار الإستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 -2027، وتؤكد أهمية العمل على منهجية الصحة الواحدة وعدم الفصل بينهما لمواجهة التحديات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة لضمان استدامها.

- وزيرا البيئة والتنمية المحلية، يناقشان الموقف التنفيذي لبرامج البنية التحتية لمنطومة المخلفات بالمحافطات، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

- أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على طرح مصانع التدوير للمستثمرين، وذلك لضمان إشراك القطاع الخاص.

- أعلنت وزارة البيئة عن التوصل إلى صاحب الصور المتداولة لاصطياد عروس البحر، وإلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.

- توجهت وزيرة البيئة بالشكر للعاملين بمحميات البحر الأحمر وكافة الجهات الأمنية، لجهودهم في التوصل إلي صاحب واقعة اصطياد عروس البحر.

- شهدت وزيرة البيئة والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، توقيع وثيقة مشروع «تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر»، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو.

جولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة

- اصطحبت وزيرة البيئة قيادات الوزارة في جولة تفقدية لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية، للتعرف على طبيعة ومتطلبات العمل الجديدة، قبل الانتقال الفعلي.

- شهدت وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ممثلة في برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس.

- استعرضت وزيرة البيئة ملامح تعزيز الحكومة للاقتصاد الدوار، للاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

- أكدت وزيرة البيئة أن دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية هو حجر الأساس لتحقيق الاقتصاد الأخضر الدوار.