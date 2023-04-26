درجات الحرارة اليوم 26-4-2023.. منخفض جوي يضرب البلاد

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس، مشيرة إلى وجود ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية.

ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

من المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقعطة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم الأربعاء 26-4-2023، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 32 - 18

- العاصمة الإدارية 32 - 716

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 17

- دمنهور 30 - 16

- وادي النطرون 30 - 17

- كفر الشيخ 31 - 17

- المنصورة 31- 17

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32- 17

- طنطا 32 - 17

- دمياط 26 - 16

- بورسعيد 27 - 17

- الإسماعيلية 33 - 17

- السويس 32 - 18

- العريش 28 - 17

- رفح 27 - 17

- رأس سدر 31 - 16

- نخل 29 - 12

- كاترين 26 - 11

- الطور 31 - 21

- طابا 29 - 20

- شرم الشيخ 33 - 2319

- الإسكندرية 26 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 16

- مطروح 25 - 16

- السلوم 27 - 16

- سيوة 32 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 33 - 22

- سفاجا 32 - 21

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 33 - 23

- حلايب 29 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 28 - 22

- الفيوم 32 - 18

- بني سويف 33 - 17

- المنيا 34 - 17

- أسيوط 35 - 19

- سوهاج 35 - 19

- قنا 36 - 22

- الأقصر 36 - 22

- أسوان 36 - 321

- الوادي الجديد 37 - 22

- أبوسمبل 36 - 25