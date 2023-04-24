كيف وصل الطلاب المصريون لمعبر أرقين؟.. «القاهرة الإخبارية» تكشف صعوبة الرحلة

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، إن بعض المواطنين المصريين استقلوا سيارات نقل جماعي من المدن القريبة من الخرطوم، لصعوبة الخروج من العاصمة السودانية الخرطوم مباشرة بعد تصاعد حدة الاشتباكات، للذهاب بعد ذلك للنقاط التي قامت بتحديدها وزارة الخارجية لتسهيل عملية إجلائهم من الأراضي السودانية إلى مصر.

بعض المصريين استهدفوا مدنا سودانية أمنة تبعد عن الخرطوم 100 كيلو

وأضاف «عبد الفتاح»، في حديثه على قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض المواطنين المصريين توجهوا إلى مدن سودانية أمنة بعيدة عن العاصمة الخرطوم، خاصة بعض المواطنين الذين لا يقدرون على السفر مسافات بعيدة بطريقة مباشرة، إذ أن معبر أرقين يبعد عن الخرطوم مسافة 900 كيلو متر، بينما بعض المدن السودانية الأمنة تبعد ما يقرب من 100 أو 150 كيلو متر.

بعض المواطنين وصولوا لمعبر ارقين عبر مدن سودانية أمنة

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن المواطنين الذين وصولوا لبعض المدن السودانية الأمنة سيتوجهون بعد ذلك إلى معبر أرقين لإجلائهم من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أنه بالحديث مع عدد من الطلاب المصريين بالسودان أعربوا عن تقديرهم لما قدمته الدولة المصرية لإجلائهم وعودتهم مرة أخرى إلى الأراضي المصرية.

المصريون العالقين بالخرطوم فضلوا الحافلات التي قررتها الدولة المصرية

وأشار إلى أن بعض المصريين عبروا المسافة بين الخرطوم ومعبر أرقين من خلال حافلات نقل جماعي والتي يقدر عددها بعشرات الناقلات، لكن نظرًا لارتفاع سعرها، فضل بعض المواطنين المصريين الالتحاق بالحافلات التي أقرتها السلطات المصرية.