قيادات «الزراعة» تعقد اجتماعا لبحث التصدي للتعديات على الأراضي

عقدت قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، بمنطقة النوبارية، ‏اجتماعا موسعا ‏بحضور الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي والمهندس أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والمهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة للأراضي الجديدة بالنوبارية، ومراقبي عموم المراقبات بزمام النوبارية وممثلي مديريات الزراعة بمحافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والمنوفية وإدارة حماية الأراضي بالنوبارية.

وناقش الاجتماع مكافحة التحجير المخالف والآثار السلبية لهذا النشاط، وكذلك البناء المخالف على الأراضي الزراعية قبل أن تبدأ عملية البناء في مرحلة الحفر وإعداد الأرض للبناء أو التشوينات التي تسبق البناء نفسه، وكذا تنفيذ الإزالات في المهد، مستعرضا التطور الذي وصلت إليه الدولة في هذا الصدد من استخدام منظومة التغيرات المكانية، وأنه لا مجال لأي تجاوزات.

وأكد الحضور أهمية إلمام مهندسي حماية الأراضى جيدا بواجبات عملهم ورفع مستواههم المستمر، والتيسير على مقدمي طلبات إقامة المشاريع طالما تتسق مع القوانين والقرارات المنظمه لذلك؛ تشجيعا للاستثمار الزراعي.

اتباع التكنولوجيا الحديثة

من ناحيته، أكد الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي على ذات المعنى، موجها الحضور إلى تطوير العمل بإداراتهم باتباع التكنولوجيا الحديثة، التي وفرت الجهد والوقت ودعمه للمجتهدين في هذا المجال.

كما قام المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، بالرد على بعض استفسارات الحضور، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات الممثلة في الاجتماع باختلاف قطاعاتها.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة أعمال حماية الأراضي ومكافحة التعديات على الأرض الزراعية، وكذا التأكيد على جودة الخدمة المقدمة للمزارعين والمستثمرين تشجيعا للاستثمار الزراعي.