حريق يلتهم 5 أفدنة زراعية بمركز فاقوس في الشرقية

اندلع حريق في حقل زراعي مساحته نحو 5 أفدنة بإحدى قرى مركز غزالة عبدون بمحافظة الشرقية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيقات المختصة للوقوف على أسباب الحريق.

حريق في حقل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة فاقوس، تشير إلى اندلاع حريق في حقل زراعي مساحته 5 أفدنة منزرع بمحصول القمح في قرية غزالة عبدون بمركز فاقوس، فيما انتقلت قوة أمنية إلى القرية لمعاينة حريق حقل القمح والوقوف على أسبابه.

وحُرر محضر بواقعة حريق حقل قمح بقرية عبدون بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وأُخطرت جهات التحقيقات المختصة لاتخاذ كلالإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تلف جزء كبير من المحصول

وأفاد الأهالي وملاك الحقل، أن النيران اشتعلت في آلة الحصاد جراء شرارة لهب، ما أدت إلى احتراق الحقل وتلف مساحة كبيرة من المحصول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.