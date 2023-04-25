حريق يلتهم محتويات منزلين وحوش مواشي في قنا دون خسائر بشرية

التهم حريق كبير محتويات منزلين وحوش، اليوم الثلاثاء، بقرية قصير بخانس في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي المنازل المجاورة، دون خسائر بشرية.

حريق في منزلين بقنا

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من الحماية المدنية بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في منزلين وحوش في قرية قصير بخانس بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء ديب، وتحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين أن النيران نشبت في منزلين وحوش بسبب فرن عيش بلدي ما أسفر عن تلف المحتويات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارتي مطافئ من السيطرة وإخماد الحريق، قبل امتداده إلى باقي المنازل.

حصر التلفيات

وانتقلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، ومعها مندوب من التضامن الاجتماعي لحصر النفايات وتقديرها.

وبحسب التحريات الأولية، فإن سبب الحريق هو امتداد النيران من فرن بلدي إلى المنزلين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الحريق.