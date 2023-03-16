افتتاح معبد الملكة حتشبسوت في الميتافيرس.. اعرف الحكاية

مغامرة غامضة تسافر بها عبر أكوان متوازية بحثا عن المعرفة، هكذا لعبة «ميتاتوب» الافتراضية، التي تمكنك من البحث عن الأسرار من داخل معبد الملكة حتشبسوت، لتأخذك بأسلوب جديد ومبتكر في جولة ساحرة إلى عصر الأجداد، وعصر المرأة القوية، لتعيش المغامرة وتكتشف الأسرار والألغاز، وكأنك في صُلب الحدث.

معبد الملكة حتشبسوت

افتتاح معبد الملكة حتشبسوت في الميتافيرس في مدية «ميتاتوت» الافتراضية، إذ تحكي المدينة قصة تخيلية عن الملكة حتشبسوت في عالم مواز، بتحقيق انتصارتها وإنجازاتها، التي لم تحدث في عالمنا الحقيقي، وقصة إنشاء المعبد الخاص بها.

الهدف من اللعبة

تهدف اللعبة، إلى التعرف على عصر الملكة حتشبسوت في الحضارة المصرية الذي يعرف بأنها ذات قوة كبيرة، ويكون باللعبة لغز في كهف سري خلف المعبد، بالإضافة إلى المتاهات والألغاز وفي نهاية المغامرة، يجب على اللاعب جمع الأحرف العشرة من اسم الملكة حتشبسوت، ومع كشف كل حرف تزداد المعرفة بالحاكم، وتعتمد اللعبة على جمع رسائل حتشبسوت العشرة.

وتعد مدينة ميتا توت، أول مدينة مصرية في العالم الافتراضي في الميتافيرس.