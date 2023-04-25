إخلاء سبيل صاحب مطعم مشويات بالإسماعيلية في واقعة التسمم.. الفسيخ السبب

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بإخلاء سبيل مالك أحد مطاعم المشويات في قرية أبوعطوة بعد اتهامه في واقعة التسبب في إصابة 9 أشخاص باشتباه تسمم.

واستمعت جهات التحقيق في الإسماعيلية لأقوال مالك المطعم في التهم الموجهة إليه التي نفاها أمام جهات التحقيق فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

محامي المتهم: التقارير الطبية أثبتت أن وجبة فسيخ السبب

وقال أحمد رزق محامي مالك المحل إن النيابة طلبت تحريات عن الواقعة وبالتحري عن الأشخاص وعن سبب حالات التسمم اتضح تناولهم لوجبة فسيخ ورنجة تسببت لهم في حالة إعياء.

وأضاف «رزق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تقارير مستشفى جامعة قناة السويس التي استقبلت المصابين أكدت نفس تحريات المباحث الجنائية، وبناء عليه قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل المتهم.

استمرار إغلاق المحل بسبب التراخيص

وكانت الجهات المسؤولة في مركز ومدينة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية قررت غلق المحل لعدم وجود تراخيص.

وقال بيان لتموين الإسماعيلية إنه تم ضبط كمية من اللحوم بها تغير في الخواص الطبيعية وغير مدون عليها تاريخ الصلاحية تم إرسال عينات منها لفحصها وبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.