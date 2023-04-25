أول تعليق من أحمد داود بعد تحقيق «يوم 13» نحو 10 ملايين جنيه إيرادات

نشر أحمد داود صورة تجمعه بمخرج ومنتج فيلمه يوم 13، وائل عبد الله، وهما يرتديان نظارة 3D وشكره من خلالها، وذلك بعد النجاح الذي حققه أحمد داود بفيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائي؛ إذ حصد في اليوم الرابع من العرض إيرادات وصلت لـ2,623,801 جنيه ليصل إجمالي إيرادات الفيلم 9,191,984 جنيه.

أحمد داود يشكر منتج فيلمه الجديد

وعلق الفنان أحمد داود على الصور: «كانت أول مرة نشوف إعلان الفيلم في السينما.. ومن يومها عرفت أننا بنعمل حاجة كبيرة أوي.. الحمد لله.. شكرا أستاذ وائل عبدالله جدا على كل حاجة.. أنا ممتن لحضرتك جدا جدا.. شكرا للجمهور العظيم في مصر.. فيلم يوم 13 قريبا في جميع الدول العربية».

وحصد فيلم يوم 13 للنجم أحمد داود إيراد 3,198,841 في ثالث أيام عيد الفطر، ‎وفي ثاني أيام عيد الفطر حصل على ما يقرب من 2.5 مليون جنيه بعدما حقق 869,342 ألف جنيه في أول يوم عرض ليجمع حتى الآن 9,191,984 جنيه.