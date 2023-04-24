الجزائر تعلن بدء عملية إجلاء رعاياها وطاقم سفارتها بالسودان

أعلنت الجزائر عن إطلاق عملية إجلاء لأفراد جاليتها المقيمين في السودان والراغبين في المغادرة، وكذلك طاقم سفارتها بالخرطوم، بدءاً من اليوم الاثنين، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية قبل قليل.

تنفيذ تعليمات الرئيس الجزائري

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيانها، أن هذه العملية تأتي تنفيذاً لتعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وفي إطار الإجراءات المتخذة للتكفل بأعضاء الجالية المقيمة بجمهورية السودان، إثر الأزمة المؤسفة التي يشهدها هذا البلد الشقيق.

متابعة الوضع في السودان

وأضافت الخارجية الجزائرية أنه تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل من أجل إنجاح هذه العملية، مشيرةً إلى أنها تتابع عن كثب الوضع بهذا البلد الشقيق، عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

ودعت الخارجية الجزائرية مواطنيها المتواجدين في السودان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والبقاء في تواصل دائم مع أجهزتها، من أجل الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم.