إضافة المواليد على البطاقات التمونية بالقليوبية.. 5 فئات مستفيدة

حددت مديرية التموين بالقليوبية عددا من الفئات الخاصة التي يحق لها تقديم طلبات إضافة المواليد على البطاقات التمونية وفقا لتعليمات الوزارة في هذا الشأن حيث خصصت المديرية 62 مكتبا على مستوي مراكز وأحياء ومدن القليوبية وتشكيل لجان بالمكاتب لاستقبال كافة الطلبات وتيسير العمل لخدمة المواطنين

«الوطن» تستعرض الفئات التي يحق لها التقدم لإضافة أبنائها من المواليد على البطاقات التمونية في أماكن استخراج البطاقات ومكاتب التموين بالقليوبية

فئات لها الحق في إضافة المواليد بالبطاقات التمونية

أوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية لـ«الوطن» أن الفئات المستفيدة من قرارات إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، هي عددا من الفئات التي تندرج تحت فئة الأكثر احتياجا بشرط ألا يقل عمر الأبناء المراد إضافتهم عن 4 سنوات، وهي أصحاب ومستحقي معاش تكافل وكرامة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء أو زوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة

تقرير يومي بمكاتب التموين لإضافة المواليد بالبطاقات التمونية

أشار وكيل الوزارة إلى أن الفئات التي لها الحق في التقدم بطلبات لإضافة أبنائها علي البطاقات التمونية تستطيع الحصول على الخدمة وفق التعليمات الوزارية الصادرة من الوزارة في 62 مكتبا للتموين علي مستوي القليوبية حيث يجري إعداد تقرير يومي من كافة المكاتب حول عمليات تلقي طلبات إضافة المواليد الجدد للفئات الأكثر احتياجا وإرسال الطلبات والكشوف والمستندات علي أسطوانة مدمجه سي دي إلي الوزارة لإنهاء الإجراءات.

أضاف وكيل وزارة التموين أنه جرى التنبيه علي المكاتب بتلقي الطلبات وتجهيز استراحات ولجان لهذا الغرض واستلام الطلبات وتجميعها وإرسالها للمديرية بها كشوف معتمدة على ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد من خلال نموذج جرى توزيعه علي كافة المكاتب به البيانات الخاصة باسم صاحب الطلب والرقم القومي ورقم البطاقة التمونية وعدد أفراد البطاقة والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

أكد وكيل الوزارة أن مكاتب التموين التي تقدم الخدمة للفئات المستحقة لإضافة المواليد إلى البطاقات التمونية تنتشر في مدن ومراكز المحافظة في 62 موقعا تقدم خدمات استخراج بطاقة التموين، وإضافة المواليد علي مستوي المحافظة مجهزة لاستقبال الطلبات و توصيلها لمراكز الخدمة الرئيسية بالمحافظة وتسليم البطاقات بعد صدورها للمواطنين ليقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبار من الشهر التالي لاستلامها.