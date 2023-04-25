10 ضوابط لدخول شاطئ النخيل في الإسكندرية بعد إعادة فتحه.. تجنبا لغرق 

أعادت محافظة الإسكندرية فتح شاطئ النخيل مجدداً على الرغم من كونه اكثر شواطئ الإسكندرية خطورة وترك خلفه عشرات الغرقى على امتداد شاطئه بطول يقارب 2 كيلو متر، الأمر الذي تبعه اعتماد ضوابط دخول إلى شاطئ النخيل حرصا على حياة المواطنين.

وترتب على تلك العودة وضع محافظة الإسكندرية كافة الاشتراطات التى تضمن آمن وسلامة رواد الشاطئ وذلك تنسيقا مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي والبالغ عددهم 10 اشتراطات هامة، بحسب بيان المحافظة.

30 منقذ في شاطئ النخيل

- التزام المستأجر بتعيين عدد 30 فرد إنقاذ من الأفراد المؤهلين فنيا والحاصلين على رخصه منقذ شواطئ معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ طبقا للاشتراطات الفنية المعتمدة مقسمين مابين أفراد متمركزة على حواجز الأمواج داخل البحر وآخرين فوق أبراج المراقبة على الشاطئ ومجموعة مترجلة على الشاطئ الرملي.

تواجد جيت سكي لعمليات الإنقاذ

-التزام مستأجر شاطئ النخيل بتوفير عدد 3 إلى 4 جيت سكي متواجد بصفة دائمة داخل البحر لتأمين طول الشاطئ كذلك ادوات الإنقاذ المعتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ مع كل منقذ مع التزام المنقذين بارتداء زي موحد لسهولة التعرف عليهم فى حالة حدوث مكروه لا قدر الله وذلك طبقا للكود المصري للإنقاذ و المعتمد من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

تنفيذ المناطق الآمنة للسباحة

-‏التزام المستأجر بتنفيذ المناطق الآمنة للسباحة والتي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عن طريق حبال وخطوط عائمه مع وضع أعلام إرشادية ويتم تثبيت تلك الخطوط العائمة والحبال بشكل رأسي وعمودي على حواجز الأمواج بحيث يحدد كل حاجز بعدد (2) خط عائم إحداهما بالجهة الشرقية والآخر بالجهة الغربية مع وضع خط عائم بشكل عرضي بين الخطين وقبل كل حاجز بمسافة لا تقل عن 10 أمتار تقريبا على أن يتم التنفيذ تحت إشراف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

نقاط إسعاف وبرج مراقبة

-‏ يلتزم المستأجر بإقامة عدد (4) نقاط للإسعاف موزعه على طول الشاطئ ومجهزة بكافة الإسعافات الأولية المطلوبة للحالات الطارئة

-‏ يلتزم المستأجر بعمل برج للمراقبة على الرمال قبل أول حجز أمواج من اتجاه الشرق وبرج مراقبة آخر بعد أخر حاجز (الحاجز السابع) من اتجاه الغرب ويكون موزع عليه عدد واحد منقذ أعلى البرج ومنقذ آخر اسفل البرج مع وضع لافتات تحذير ومنع النزول في المناطق الفاصلة بين الحواجز.

8 أدوات إنقاذ

-‏ يلتزم المستأجر بتوفير أدوات الإنقاذ تحت إشراف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وبيانتها كالاتي:

-الزي الرسمي للمنقذين طبقا للكود المصري للإنقاذ (شورت أحمر - تيشرت اصفر- مطبوع من ظهره كلمه منقذ- كاب احمر).

-عوامات إنقاذ مع كل منقذ.

-برج إنقاذ اسفل كل برج.

-شنطة إسعافات أولية بحوزه كل منقذ.

-عدد 4 جيت سكي يتم توزيعها بطول الشاطئ.

-صفاره لكل منقذ.

- مكبر صوت يدوي لكل منقذ على كل برج مراقبه.

- نظارة معظمة مع كل منقذ على كل برج مراقبه

إجراءات إدارية على شاطئ النخيل

- يلتزم المستأجر بأعداد وتوزيع عدد كافي من اللوحات الإرشادية والتحذيرية لمرتادي الشاطئ تتضمن تعليمات نزول البحر وخاصه منع النزول في غير الأوقات الرسمية والمحددة من الساعة 7:00 صباحا حتى غروب الشمس طبقا للائحه عمل الشواطئ.

- يلتزم المستأجر بتوفير مكان يمكن استخدامه على الشاطئ لوحده الإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية

-‏ يلتزم المستأجر بإقامة سور غير حاجب للرؤية وعمل بوابات لإحكام السيطرة على عمليه الدخول للشاطئ و منع المتسربين الذين يدخلون الشاطئ فجرا و في غير الأوقات المخصصة للسباحه مع توفير حراسه وامن طوال اليوم لتفعيل ذلك .

- يلتزم المستأجر بسماح لدخول الشاطئ لملاك الوحدات السكنية بقريه النخيل بتخفيض 50% من قيمه الدخول.