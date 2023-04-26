«حدائق الحيوان»: استقبلنا 450 ألف زائر خلال أيام العيد.. رقم لم يحدث منذ سنوات

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: «إن عدد زوار حديقة الحيوان خلال أيام عيد الفطر، بلغ 450 ألف زائر وهو رقم كبير للغاية ويعد تاريخيا؛ ولم يتم تسجيله منذ سنوات طويلة، وهذا يدل على أن حديقة الحيوان لا تزال المقصد الأهم للاستمتاع بالأعياد وقضاء أفضل الأوقات بين كل الطبقات الاجتماعية المختلفة».

لم يحدث ما يعكر صفو زوار الحديقة رغم العدد الكبير

وأوضح رجائي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه طوال تلك الأيام لم يحدث ما يعكر صفو زوار الحديقة رغم العدد الكبير الذين احتشدوا في أيام معدودة، واستوعبتهم الحديقة ومرافقها وقضوا أفضل الأوقات، وهذا يرجع إلى الاحترافية العالية من كل العاملين بالحديقة من إداريين وعمال وأطباء ولم يتم تسجيل حالة سرقة واحدة أو أحداث شغب أو تحرش.

من جانبها، وجهت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، الشكر لكل العاملين بالحديقة وما تحملوه من أعباء، حيث تم إلغاء الإجازات طوال تلك الفترة وحتى اليوم، مشيدة بما قامت به الأجهزة المعاونة من رجال الشرطة والإسعاف والإطفاء الذين توجدوا داخل وخارج الحديقة للتعامل مع أي طارئ.

حديقة الحيوان بالجيزة تتميز بالتنوع في الحياة البرية

وأضافت صابر، لـ«الوطن»، أن حديقة الحيوان بالجيزة تتميز بالتنوع في الحياة البرية، وبها 4281 حيوانا وطائرا، من ضمنها 3 آلاف نوع من الطيور و369 نوعا من الزواحف وباقي السلالات من الثدييات.