أين تذهب هذا المساء؟.. أماكن للفسحة بأسعار بسيطة لقضاء وقت ممتع

أين تذهب هذا المساء؟ سؤال يطرحه الكثيرون للبحث عن أماكن وأنشطة مميزة لقضاء وقت الفراغ، وفي اليوم الأخير من إجاز عيد الفطر المبارك 2023ن تستعرض «الوطن» أفضل الأماكن التي يمكن الذهاب إليها هذا المساء لقضاء وقت ممتع وبأسعار بسيطة.

ممشى أهل مصر

يعد من أسهل أماكن الخروج وأقلها تكلفة، في عيد الفطرن يمكنك فيه التمشية بصحبة الأهل والأصدقاء والاستمتاع بمنظر النيل الخلابن وزيارة المطاعم والكافيهات والمحلات الموجودة به، والنافورة الراقصة، ويمكن الوصول للمكان من كورنيش الساحل بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض.

وسط البلد وميدان التحرير

يكون الخروج والتمشية في ميدان التحرير ومنطقة وسط البلد مناسبة اليوم، حيث يقام بالميدان احتفالية مفتوحة بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، ويمكنك أيضًا التمشية في شوار وسط البلد والاستمتاع بأجواء القاهرة الخديوية مساءان وشراء بعض المستلزمات حيث تتميز المنطقة بالجذب التجاري.

قصر عابدين

أحد اهم المباني التاريخية في مصر ويتميز ببناءئه العتيق كتحفة فنيه هامة، بالإضافة إلى انتشار الحدائق العامة أمامه، بأسعار رمزية وتوفر الطعام والشراب وبع الالعاب الترفيهية،ويضم قصر عابدين من الداخل عدة متاحف مثل متحف السلام ومتحف محمد على ومتحف الفضيات والمتحف الحربين بالإضافة إلى مكتبة عامة تضم ألاف الكتب والمخطوطات والوثائق غلى جانب قاعة السينما الوثائقية.

منطقة الحسين وشارع المعز

من خلال جولة في منطقة الحسين يمكنك الاستمتاع بالقاهرة القديمة وعبق التراث والحضارة، وأسعار المطاعم والكافيها بها في حدود المعقولن والمكان مناسب جدا لمحبي التصوير.

المركز الدولي للبولينج

أحد أشهر أماكن الفسح والرياضة بمدينة نصر، ويمكنك الذهاب إليه بتذكرة قدرها 20 جنيه لممارسة رياضة البولينج، والبلياردو والتنس والهوكي، وألعاب البلايستيشن، ويقام به تحديات بين فرق الشبابن ويوجد به مقهى للأطعمة والمشروبات.

السينما

خلال إجازة العيد تكون السينمات مكان مميز جدا لقضاء وقت ممتع بأسعار بسيطة، والاستماع بالأفلام المطروحة في العيد ومن أشهرها فيلم هارلي للنجم محمد رمضان، وفيلم شوجر دادي.