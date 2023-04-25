استعدت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 20222/ 2023، حيث اعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة بني سويف، وتبدأ 13 مايو المقبل للصف الأول الثانوي، و14 مايو للصف الثاني الثانوي.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة بني سويف

وجاءت مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة بني سويف رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

أولًا: مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة بني سويف

السبت 13 مايو 2023: اللغة العربية.

السبت 13 مايو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

الاثنين 15 مايو 2023: الكيمياء.

الاثنين 15 مايو 2023: الجغرافيا.

الأربعاء 17 مايو 2023: التاريخ.

الأربعاء 17 مايو 2023: الأحياء.

السبت 20 مايو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 20 مايو 2023: الفيزياء.

الاثنين 22 مايو 2023: الرياضيات.

الاثنين 22 مايو 2023: الفلسفة.

ثانيًا: مواعيد وجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة بني سويف

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في محافظة بني سويف الترم الثاني 2023 كالتالي:

الأحد 14 مايو 2023: اللغة العربية.

الثلاثاء 16 مايو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 18 مايو: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 18 مايو: الأحياء/ الفلسفة.

الأحد 21 مايو 2023: الرياضة البحتة «الجبر والتفاضل وحساب المثلثات».

الأحد 21 مايو 2023: الرياضيات العامة.

الأحد 21 مايو 2023: الفيزياء/ التاريخ.

الثلاثاء 23 مايو 2023: تطبيقات الرياضيات ــ علمي.

الثلاثاء 23 مايو 2023: الجغرافيا.

الثلاثاء 23 مايو 2023: الكيمياء/ علم النفس والاجتماع.

استعدادات مكثفة لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة بني سويف

وعقد الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعًا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، عقب الانتهاء من اعتماد مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة بني سويف، التي تبدأ 13 مايو المقبل، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية، لتأكيد مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وتأكيد تحقيق أقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان وتعقيمها وتطهيرها قبل بدء الامتحانات.