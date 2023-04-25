أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الإسكندرية الترم الثاني بفترتيه الصباحية للمدارس المجهزة تكنولوجيا، والمسائية للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا، على أن تبدأ الامتحانات 6 مايو المقبل وتختتم في 25 منذ ذات الشهر وذلك بعد امتحان 10 مواد.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الإسكندرية الترم الثاني، وفقا لإعلان مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، على أن تبدأ الامتحانات في التاسعة صباحا الذي يتزامن وقتها مع التوقيت الصيفي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية

- السبت 6 مايو: اللغة العربية

- الإثنين 8 مايو: الكيمياء

- الأربعاء 10 مايو: الجغرافيا

- السبت 12 مايو: اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ

- الاثنين 15 مايو: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 17 مايو: الفيزياء

- السبت 20 مايو: الفلسفة والمنطق

- الاثنين 22 مايو: الرياضيات

- تختتم امتحانات الترم الثاني للصف الأول يوم الأربعاء 24 مايو: الأحياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بمحافظة الإسكندرية

- الأحد 7 مايو: اللغة العربية.

- الثلاثاء 9 مايو: تطبيقات الرياضيات والجغرافيا

- الخميس 11 مايو: اللغة الأجنبية الأولى

- الأحد 14 مايو: جبر وتفاضل وحساب مثلثات

- الثلاثاء الفيزياء والتاريخ

- الخميس 18 مايو: اللغة الأجنبية الثانية

- الأحد 21 مايو: الأحياء، والفلسفة والمنطق

- الثلاثاء 23 مايو: الكيمياء، علم النفس والاجتماع