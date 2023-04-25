ظواهر جوية مضطربة حتى نهاية أبريل.. أمطار وانخفاض درجات حرارة ومنخفض جوي

تشهد حالة الطقس عدة ظواهر جوية مضطربة حتى نهاية شهر إبريل، وتتنوع ما بين الرياح والأمطار والشبورة في الصباح الباكر ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وانخفاض درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس.

منخفض جوي يضرب البلاد

وحذرت الأرصاد من تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة بدءا من غد الأربعاء حتى نهاية شهر إبريل، متوقعة تساقط أمطار ومنخفض جوي، كما يسود طقس مائل للبرودة صباحا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، وتتأثر البلاد بكتل شمالية قادمة من شمال أوروبا.

الشبورة المائية في الصباح الباكر

وفي الصباح الباكر، تنشط الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط الرياح على السواحل الشمالية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة

ونوهت هيئة الأرصاد، بأنه اعتبارا من الجمعة 28 إبريل يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

تساقط الأمطار

وتتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والشمالية الغربية والوجه البحري، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.