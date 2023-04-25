حالة الطقس غدا الأربعاء 26-4-2023.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء، موضحة أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، وذلك بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي حار قادم من الصحراء الغربية، مع وجود طقس غائم جزئيا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناءعلى فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وأكدت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية لمدن القناة والسواحل الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء، مع ارتفاع في درجات الحرارة في حالة الطقس غدا الأربعاء على جميع أنحاء الجمهورية بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وحار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا

وتسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء 26 أبريل 2023 على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 32 - 17

- العاصمة الإدارية 32 - 16

- أكتوبر 33 - 17

- بنها 32 - 16

- دمنهور 30 - 16

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 16

- المنصورة 31- 17

- الزقازيق 32 - 17

- شبين الكوم 32- 17

- طنطا 32 - 17

- دمياط 27 - 16

- بورسعيد 27 - 16

- الإسماعيلية 33 - 16

- السويس 32 - 17

- العريش 32 - 12

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 27 - 15

- نخل 29 - 11

- كاترين 26 - 08

- الطور 31 - 20

- طابا 29 - 20

- شرم الشيخ 33 - 19

- الإسكندرية 26 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 15

- مطروح 25 - 13

- السلوم 27 - 14

- سيوة 32 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 33 - 20

- سفاجا 32 - 20

- مرسى علم 32 - 21

- شلاتين 33 - 21

- حلايب 29 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 28 - 20

- الفيوم 32 - 16

- بني سويف 33 - 15

- المنيا 34 - 15

- أسيوط 35 - 16

- سوهاج 35 - 18

- قنا 36 - 19

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 37 - 19

- أبوسمبل 36 - 21.