7 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس اليوم.. العظمى 37 مئوية

تسجل درجات الحرارة بطقس اليوم الأربعاء، ارتفاعا على 7 مدن، لتسجل أعلى درجات الحرارة بينما يظل معتدلا على معظم المدن، لتظل المدن الأعلى حرارة، في حالة طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل إلى مائل للبرودة ليلا وفي ساعات الصباح الأولى، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وتسجل المدن الدافئة، بطقس اليوم الأربعاء درجات حرارة، بين 35 و37 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، مع سطوع الشمس معظم النهار بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل بين 19 لـ 25 درجة مئوية.

طقس المدن الدافئة اليوم

تشهد المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة اليوم، وتزايد بنسبة الرطوبة بطقس اليوم الأربعاء مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة مع انعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا بدرجات الحرارة، في طقس اليوم الأربعاء وفقا للأرصاد الجوية المصرية، وبيانها كالتالي:

- أسوان 36 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

- أبو سمبل 36 درجة للعظمى،25 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 37 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- أسيوط 35 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى

- الأقصر 36 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- سوهاج 35 درجة للعظمى، و 19 درجة للصغرى

- قنا 36 درجة للعظمى، و 22 درجة للصغرى