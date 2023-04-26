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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حفل زفاف بالغربية.. أحد المعازيم أطلق النار

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
12:31 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023
مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حفل زفاف بالغربية

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في حفل زفاف بالغربية

شهد حفل زفاف بإحدى قرى مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين من معازيم الفرح، عند طلقات نارية عن طريق الخطأ، أثناء إطلاق أحد المعازيم طلقات النار في الهواء ابتهاجاً بالعرس.

المستشفى يستقبل الضحايا

استقبل مستشفى السنطة المركزي، التابع إلى مديرية الصحة بالغربية، 4 أشخاص مصابين بطلقات نارية، ولفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة فور وصوله إثر إصابته، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى، وجار إسعاف المصابين الـ 3 من الإصابات التي بهم.

تفاصيل الواقعة

تبين من التحريات والبحث الجنائي من قبل ضباط مركز شرطة السنطة، أثناء حفل عرس بقرية كفر الحاج داود بدائرة مركز السنطة، أطلق أحد الاشخاص أعيرة نارية بصورة عشوائية ابتهاجاً بحفل عرس، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 أشخاص آخرين من معازيم الفرح، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي، والمصابين يتلقون العلاج.

تم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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