تطورات جديدة في ضبط عنصريين إجراميين أطلقا أعيرة نارية على الشرطة بسوهاج

أمرت جهات التحقيق بحبس عنصرين إجراميين شديدى الخطورة فى سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبطهما عقب قيامهما بتبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التى شهدتها منطقة دار السلام فى سوهاج، فكانت البداية عندما وردت معلومات الى رجال الشرطة تفيد إختباء 2 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مطلوب ضبط وإحضار أحدهما في عدد 2 جناية «سلاح – سرقة بالإكراه» بإجمالي مدة حبس 13 سنة بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وقيامهما بارتكاب واقعة إطلاق عيار ناري على عامل مما تسبب فى إصابته ووفاته متأثرًا بالإصابة بسبب خلافات بينهم.

كما تحركت قوة من رجال الشرطة الى مكان اختباء المتهمين عقب تقنين الإجراءات، وتم استهدافهما، ليقوم المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية تجاه رجال الشرطة، وتم ضبطهما عُثر بحوزتهما على عدد 2 بندقية آلية و فرد خرطوش بالإضافة الى عدد من الطلقات، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.