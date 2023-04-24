تكثيف حملات النظافة والتجميل في حي فيصل بالسويس خلال العيد

شهد حي فيصل بمحافظة السويس، تكثيف حملات النظافة للمحافظة على المظهر الحضاري، والمنظر الجمالي للحي، إذ جرى رفع التراكمات من عدد من المناطق، وإجراء أعمال صيانة لخطوط الكهرباء والكشافات بعدد من الشوارع طبقا لمراجعة دورية عليها تجرى وفقا لخطة الحي لتطوير ورفع كفاءة الإنارة.

تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات

وأعلنت رئاسة حي فيصل، بمحافظة السويس، تحت إشراف اللواء أركان حرب، عمرو البغدادي رئيس الحي، استمرار أعمال النظافة والخدمات المختلفة، في اجازة عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمة للمواطنين خلال الإجازات و العطلات الرسمية، إذ جرى تكثيف الحملات لرفع المخلفات والتراكمات، ورفع كفاءة النظافة بالمدن المختلفة التابعة للحي، بمتابعة من أمل أحمد سكرتير الحي والإدارات المعنية، ذلك للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل بجميع المناطق بحي فيصل.

متابعة صيانة خطوط الكهرباء والكابلات والكشافات

وفي سياق خدمي آخر، تابع اللواء عمرو البغدادي رئيس الحي، ميدانيا جهود رفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات، وذلك في إطار جهود رفع، وذلك ضمن خطة الحي لتطوير ورفع كفاءة الإنارة العامة بعدد من مناطق وشوارع الحي.