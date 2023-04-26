إصابة أب ونجله في حادث انقلاب دراجة نارية بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، إصابة موظف ونجله إثر انقلاب دراجة نارية بهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة أب ونجله في حادث دراجة نارية

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد وصول إشارة من مستشفى دار السلام المركزي إلى مركز شرطة دار السلام، بوصول «محمد م ن»، البالغ من العمر 51 عامًا، موظف، ونجله «رياض م م ن»، البالغ من العمر 20 عامًا، طالب، إثر تعرضهما لإصابات في حادث دراجة نارية.

وأفاد الأب أنه كان يقود دراجته النارية وبصحبته نجله في ناحية كوبري الجلايلة التابعة لدائرة المركز، عندما اختل مقود الدراجة بيده ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق وإصابتهما.

نقل المصابين إلى المستشفى المركزي بسوهاج

وأصيب الأب بكدمات متفرقة في جسده، في حين أصيب نجله باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في جسده، ويتلقيان العلاج حاليًا في مستشفى دار السلام بسوهاج ويقيمان بدائرة المركز.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.