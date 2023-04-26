خريطة قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات في الإسماعيلية اليوم

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية ومدن القناة، خريطة انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من مدينة الإسماعيلية، بسبب أعمال الصيانة التي تستمر لمدة 5 ساعات.

خريطة انقطاع الكهرباء

وبحسب بيان رسمي على الصفحة الرسمية للشبكة، وصفحة ديوان عام محافظة الإسماعيلية عبر «فيسبوك»، فإنه سيجري قطع التيار الكهربائي اليوم، في نطاق شارع سعد زغلول بحي أول، مساكن سوق الجملة بحي ثانِ، أمام أبراج الحاوي بالشيخ زايد، قرية البياضية بالقنطرة غرب، قرية جلبانة بالقنطرة شرق، جمعية العاشر والزراعيين بالفردان، فضلًا عن مناطق سكنية مختلفة أخرى في عدد من شرق البحيرات.

وأشار البيان إلى أنّ انقطاع التيار الكهربائي سيجري من التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً لحين انتهاء أعمال الصيانة.

سبب أعمال الصيانة

وقالت مصادر مسؤولة في محافظة الإسماعيلية لـ«الوطن»، إنّ أعمال الصيانة تستهدف تقوية شبكات الكهرباء في هذه المناطق، واستبدال بعض كابلات الكهرباء لعدم تعرض المناطق لانقطاع التيار مع زيادة الأحمال في فصل الصيف.

وأشارت إلى أنّ شبكات الكهرباء تعمل على تنفيذ خطة صيانة دورية في عدد من المناطق بشكل مستمر قبل ارتفاع درجات الحرارة على المحافظة.