أنهت محافظة الإسماعيلية، جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية العام، وتجهيز اللجان المقرر إقامة فيها الامتحانات هذا العام، إذ أعلنت مديرية التربية والتعليم، مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الإسماعيلية، المقرر انطلاقها في 6 مايو المقبل في جميع مدارس المحافظة.

مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى تحديد مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الإسماعيلية، على أنّ تبدأ في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، وتكون فيها المواعيد والجدول كالآتي:

السبت 6 مايو الصف الأول: مادة اللغة العربية ومادة الأحياء.

الأحد 7 مايو الصف الثاني: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الاثنين 8 مايو الصف الأول: مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا.

الثلاثاء 9 مايو الصف الثاني: مادة الفيزياء والجغرافيا وتطبيقات الرياضيات والفلسفة والمنطق.

الأربعاء 10 مايو الصف الأول: مادة الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 11 مايو الصف الثاني: مادة اللغة العربية.

السبت: 13 مايو الصف الأول: اللغة الأجنبية الأولي والتاريخ.

الأحد: 14 مايو الصف الثاني: مواد الكيمياء والتاريخ والأحياء وعلم النفس والاجتماع.

الاثنين 15 مايو الصف الأول: الفيزياء والفلسفة والمنطق.

الثلاثاء 16 مايو الصف الثاني: مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، واللغة الأجنبية الثانية.

الانتهاء من تجهيزات الامتحانات

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى رفع درجة الاستعداد بالتزامن، مع إعلان مواعيد وجدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف أنه جرى التأكد من جاهزية كافة المدارس وعمل خدمة الإنترنت بها بشكل دائم، وعدم وجود أي مشاكل تقنية في الفترة الحالية في كافة المدارس.