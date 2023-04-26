تفاصيل المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث.. ينطلق في مايو

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى وضع اللمسات النهائية والخطوط العريضة، استعدادًا لانطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، المقرر أن يبدأ مايو المقبل.

وقال «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم، إنّ المهرجان يُقام في مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ملوك وأمراء دول عربية.

انتهاء أعمال تطوير مضمار الهجن

وقال محافظ جنوب سيناء، إنّ مضمار الهجن بشرم الشيخ، انتهت أعمال تطويره بالكامل، وأصبح جاهزًا لاستضافة هذا الحدث العربي المهم، وجرى تزويده بكل الوسائل الحديثة والتكنولوجية لنقل أحداث السباق لوسائل الإعلام المختلفة.

وتابع، أنّ المكان المخصص لكبار الزوار صُمم على غرار مضامير الهجن العالمية ويشعر الضيوف أنهم في قلب الحدث، وجاري توجيه الدعوة لكبار الشخصيات في مصر والوطن العربي لمشاهدة المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، الذي يعمل على تنشيط رياضة توارثها الأجيال في سيناء وهي رياضة الهجن.

وحدة بيطرية واسطبلات للجِمال

وكشف المحافظ، الانتهاء من إنشاء وحدة بيطرية داخل مضمار الهجن بشرم الشيخ، للكشف عن الجِمال المشاركة في السباقات وعلاج الإصابات، بالإضافة إلى توفير معمل بالوحدة البيطرية للكشف عن المنشطات.

وأشار إلى وجود أماكن المخصصة للجِمال (اسطبلات)، إذ يستطيع المشاركون في سباقات الهجن في مضمار شرم الشيخ الدولي، تدريب الجِمال المشاركة وتوفير مكان للمبيت لها في عزبة الهجن، وهي ملحقة بالمضمار على مساحة 20 ألف متر مربع.