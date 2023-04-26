تجديد حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار في المطرية

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس 4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم حال تنقيبهم عن الآثار بمنطقة المطرية في القاهرة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهم الإجرامي لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص بسبب التنقيب عن الآثار في منطقة المطرية، بعد تلقي بلاغ أحد الأشخاص لتضرره من سكان العقار المجاور لمحل سكنه بسبب قيامهم بأعمال حفر، وتم ضبطهم حال تنقيبهم عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضي بالعقار، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 5 أمتار وأدوات مستخدمة في الحفر، واعترفوا أمام النيابة بقيامهم بأعمال الحفر للتنقيب عن الآثار، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

غرامة 5 ملايين جنيه

قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن القانون نص على عقوبات صارمة لكل من يبحث عن الثراء السريع عن طريق التنقيب عن الآثار أسفل منزله أو يشترك في التنقيب عنها وأعمال الحفر، وتنص المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، على أنه «يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه».

عقوبة التنقيب عن الآثار

وأوضح المحامي لـ«الوطن»، أن «عقوبة من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار و(في هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة)، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».