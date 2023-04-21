مصرع سيدة وابنتها في انقلاب سيارة ليلة عيد الفطر بسوهاج

لقيت سيدة خمسينية نجلتها العشرينية مصرعهما ليلة عيد الفطر إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، بينما نجا نجلها من الحادث.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ تبلغ لمركز شرطة المنشاة بانقلاب سيارة بترعة ومتوفيتان دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارتي إسعاف لنقل الجثامين، ووحدة حماية مدنية لاستخراج السيارة، و بالانتقال لموقع الحادث والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة المدعو «محمد ب م ح» سن 28 عاما محاسب ويقيم بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها بالترعة الغربية بقرية الهماص المجاورة للطريق.

ضحايا الحادث سيدة ونجلتها

ونتج عن الحادث وفاة كل من والدة قائد السيارة «سنية ع ح ع» سن 45 عاما ربة منزل و شقيقته «غادة ب م ح» سن 27 عاما ربة منزل وتقيمان بدائرة مركز العسيرات من مستقلي السيارة.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وبسؤال افاد زوج المتوفاة الأولي ووالد الثانية المدعو «بدوي م ح» سن 52 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج أفاد بمضمون ما تقدم.

تحرير محضر بالواقعة

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم رفع أثار الحادث وأعاده تسيير الطريق، واستخراج السيارة.