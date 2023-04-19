3 كاميرات مراقبة لكشف غموض مصرع سيدة تحت عجلات سيارة بالقاهرة

قررت النيابة العامة، التحفظ على 3 كاميرات مراقبة في محيط منطقة مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق بصحبة ابنتها بالطريق الدائري في مصر القديمة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان إذا كانت الواقعة قتل خطأ أم يوجد عمد، كما استعجلت التقرير الطبي الخاص بسبب الوفاة، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصرالقديمة، إخطارا من مستشفى البنك الأهلي بوصول سيدة وابنتها مصابتين بكسور ونزيف داخلي، بإدعاء حادث سيارة بدائرة قسم الشرطة، وأضاف الإخطار بوفاة السيدة أثناء محاولة إسعافها، بينما دخول ابنتها الرعاية المركزة في حالة حرجة، وبالانتقال، تبين العثور على جثة سيدة تدعى «حسنة. م. ع» مواليد 1969.

التحريات

وكشفت التحريات، أنه أثناء عبور المجني عليها بصحبتها ابنتها الطريق الدائري بمنطقة مصر القديمة، دهستهما سيارة مسرعة وتمكن قائدها من الهرب، وأضافت التحريات، أن بواسطة سيارة الإسعاف، تم نقلهما إلى المستشفى، إلا أن السيدة توفيت، بينما تمكث ابنتها حتى الآن داخل غرفة الرعاية المركزة في حالة حرجة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لضبط السيارة مرتكبة الواقعة.