مصرع سيدة وإصابة ابنها في حادث سير بالزيتون

لقيت سيدة مصرعها مساء أمس، دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق لشراء «كحك العيد» في منطقة الزيتون، بينما أصيب ابنها وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى المطرية العام تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة لإجراء الكشف الظاهري لبيان ما بها من إصابات ومعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلب النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون إخطارًا من مستشفى المطرية التعليمي بوصول سيدة تدعى «هبة.م.أ.ع»، 38 عامًا، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر بادعاء حادث سيارة، وأفاد الأخطار بوفاتها أثناء محاولة إسعافها ، بالإضافة الي وصول ابنها ويدعى معاذ.ف، 11 عامًا مصاب بسحجات وتماثل للشفاء.

وكشفت التحريات أنَّ المتوفية أثناء خروجها بصحبة ابنها لشراء كحك العيد بمنطقة الزيتون محل إقامتها، تصادف نزول سيارة من الكوبرى اتجاه حلمية الزيتون ودهستهما، وتمّ نقلهما إلى مستشفى المطرية التعليمي، وأوضح الإخطار أن الابن تماثل للشفاء بينما الأم لفظت أنفاسها، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.