أرقام الإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضي وخدمة الإنترانت

يعتمد ملايين المواطنين حاليا على خدمات الإنترنت المنزلي التي تتطلب وجود التليفون الأرضي، سواء داخل الوحدات السكنية أو المنشآت التجارية والصناعية، وبالتالي فإن تعطل الخط الأرضي يتسبب في تعطل خدمات الإنترنت، لذا تحرص الشركة المصرية للاتصالات، على إتاحة العديد من الأرقام للإبلاغ على أعطال التليفون الأرضي.

الإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضي

وفي إطار الخدمات اليومية التي تحرص «الوطن»، على توفيرها لقرائها ومتابعيها، نستعرض من خلال السطور التالية، الأرقام التي خصصتها الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين، للإبلاغ على أي أعطال فى التليفون الأرضي وهي: «01555000111 أو 19777»، الخاصة بخدمة الدعم الفني، فضلا عن الخط الساخن رقم 111.

طرق أخرى لتقديم شكاوى أعطال التليفون الأرضي

يمكن أيضا تقديم شكاوى لأعطال التليفون الارضي، من خلال الاتصال على رقم 155 وهو الخط الساخن الخاص بالجهاز القومي للاتصالات.

وفي نفس السياق، أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أن آخر موعد لسداد فاتورة شهر أبريل للتليفون الأرضي، يوم 15 مايو المقبل، وفى حالة التأخير عن الموعد سيتم فرض غرامة قدرها 10 جنيهات، على خط التليفون.