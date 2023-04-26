كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023.. اتبع الخطوات 

مع قرب انتهاء شهر أبريل، يكون المواطنون على موعد مع سداد فواتير الخدمات الاستهلاكية المنزلية والمرتبطة بالكهرباء والمياه والتليفون الأرضي، لذا يبحث الكثيرون عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023، لمعرفة قيمة الفاتورة المستحقة عن الاستهلاك الشهرين استعدادا لدفعها.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض لـ«الوطن» كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023، بحسب ما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات، مع العلم أن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 تتضمَّن استهلاك 3 أشهر ماضية، ودفع الفاتورة يبدأ من 15 أبريل الجاري حتى 15 مايو المقبل.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

وللاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023، يمكن زيارة موقع المصرية لاتصالات من هنا، للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 ، على النحو التالي:

- اختيار خدمة الاستعلام عن الفاتورة.

- إدخال كود المنطقة.

- إدخال رقم الهاتف الأرضي.

- الضغط على الاستعلام عن الفاتورة.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي في سنترالات الشركة المصرية للاتصالات أو خدمات الدفع الآخرى المتمثلة في:

- البريد المصري

- خدمة فوري

- ماكينات ATM لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي

- فودافون كاش

- خدمة أمان

- خدمة ممكن

- خدماتي

-مصاري

- Bee

- سداد

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

وحال عدم دفع الفاتورة في الموعد المحدد لها في الفترة من 15 أبريل وحتى 15 مايو، تفرض غرامة قدرها 10 جنيهات، وفي حالة تاخرالمشترك لشهر آخر عن دفع الفاتورة، يتحول الهاتف إلى خدمة الاستقبال فقط، وفى حالة عدم الدفع تقطع الخدمة بشكل نهائي.