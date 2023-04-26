انطلاق بطولة الهجن بالعريش ضمن احتفالات العيد القومي لشمال سيناء

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم مصطفى كفافي، المعروض على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «انطلاق بطولة سباق الهجن بالعريش ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء».

وأفاد التقرير: «على مدار يومين تستضيف محافظة شمال سيناء سباق الهجن الذي يتم تنظيمه ضمن فاعليات الاحتففالات بالعيد القومي للمحافظة بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش، بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة ومجلس القبائل والعائلات المصرية».

أنشطة وفعاليات على هامش السباق

أضاف التقرير: «تشتهر مدن سيناء بفعاليات سباق الهجن وتحديدًا العريش، استعدادات مكثفة تم مراجعتها من جانب محافظة شمال سيناء لانطلاق المهرجان بمشاركة هجانة من المحافظات المصرية المهتمة برياضة الهجن، مع تنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية ومعرض للمنتجات السيناوية على هامش السباق».

استعدادات مكثفة لسباق الهجن

أكمل تقرير «صباح الخير يا مصر»: «تم تنفيذ تجهيزات ورفع كفاءة مضمار الهجن والمبنى الإداري والمنصة الرئيسية وصالة كبار الزوار والبوابة الرئيسية ووجهة النادي، بالإضافة إلى صيانة الطريق المؤدي إلى النادي مع إنارة أعمدة الكهرباء بطول الطريق ورفع كفاءة الإنارة الداخلية وتوفير مولد كهرباء احتياطي وسيارة مياه بصفة دائمة، إلى جانب توفير بانرات إعلانية عن السباق بطول طريق العريش القنطرة شرق».