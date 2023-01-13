محافظ جنوب سيناء يشهد فعاليات سباق الهجن المصري الإماراتي الثاني بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تتنوع بها المقاصد السياحية وجرى إقامة مضمار عالمي للهجن وفقا لأحدث التكنولوجيا لإقامة سباقات دولية، لإضافة منتج جديد إلى شرم الشيخ ذات تراث عربي أصيل، يجذب السياح لمشاهدة هذه الرياضة التي يعشقها أهالي سيناء.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الأولى للسباق التنشيطي لسباقات الهجن بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، والمهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، وممثلي الوزارات المشاركة.

مشاركة 17 محافظة

قال المحافظ، إن فعاليات سباق الهجن بدأت أمس الخميس وتستمر حتى غدا السبت بمشاركة 17 محافظة مصرية وأكثر من 1100 متسابق من مختلف المحافظات، موضحاً أن السباق في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي للهجن والتراث، المزمع إقامته أواخر فبراير أو أوائل مارس من العام الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

اختبار منشآت مضمار الهجن

أكد المحافظ أن الهدف من هذه الدورة اختبار المنشآت والمرافق المتطورة في مضمار الهجن والوقوف على كافة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسباقات تهيئة كل الأجواء المحفزة علي إنجاح المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث والمقرر خلال الأسابيع المقبلة.

أوضح أن الجهد في التدريب والاستعداد لتنفيذ المخطط هو أهم عناصر النجاح لتحقيق الأهداف المرجوة وهو الدرس الذي تعلمناه في مدرسة القوات المسلحة مصنع الرجال حماة الوطن القائمين علي تنميته وازدهاره ورفاهية أبنائه.

وجدد «فودة»، دعوته لجميع مربي الهجن والمؤسسات المعنية في كل الأقاليم المشاركة في الفعاليات التي يستضيفها مضمار الهجن بشرم الشيخ، والاستفادة من مكونات المشروع الضخم الذي تأسس لمنح فرص غير محدودة لتحقيق مكاسب عديدة ومتنوعة لجميع المشاركين، مؤكدا ثقته في كفاءة الخدمات والتسهيلات التي تم إعدادها لإنجاح المشاركات وتميز الفعاليات في نمط دائم ومتكرر.