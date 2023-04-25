7 مستندات مطلوبة للتسجيل في برنامج «تكافل وكرامة».. تعرف عليها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2023، ووجهت الوزارة تعليمات بشأنها لجميع الوحدات الاجتماعية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وأتاحت وزارة التضامن التسجيل المباشر في البرنامج من خلال الرابط الإلكتروني التي خصصته التضامن الاجتماعي، حيث يستحيل تسجيل أي شخص في البرنامج إلا بعد تقديم المستندات التي تؤكد أحقيته في الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة

7 مستندات رسمية يجب تقديمها من جانب الراغبين في الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، وهو برنامج دعم نقدي مستمر أقره رئيس الجمهورية لحماية الأولى بالرعاية، وتستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين، بما يقارب 5.2 مليون أسرة، وتضمنت المستندات المطلوبة ما يلي.

- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة شهادة الميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين.

- قيد مدرسي أو جامعي للطلاب، من سن 6 إلى 18 سنة.

- في حالة الإعاقة أو المرض المزمن، صورة من اللجان الطبية الرسمية.

- في حالة هجر الزوج، صورة رسمية من شهادة الهجر تصدر من أقرب قسم شرطة.

- في حالة رعاية أيتام، ضرورة تقديم صورة إقرار الوصاية بالنسبة للأيتام.