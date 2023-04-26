مصرع سيدة وإصابة زوجها وطفلتهما في حادث تصادم بالأقصر

لقيت سيدة مصرعها، في حادث تصادم سيارتي ملاكي أمام كنيسة العذراء مريم بوسط الأقصر، فيما أصيب زوجها وطفلتهما بكسور وكدمات وجرى نقل المتوفية والمصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

حادث تصادم على طريق الأقصر

تلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغًا بتصادم سيارتين، أسفر عن مصرع راندا منير، إثر إصابتها بكسر في الحوض، ونزيف في الكبد والطحال ما أدى إلى توقف القلب والرئة ومن ثم الوفاة، في مستشفى الأقصر.

كما أصيبت الطفلة مريت نبيل، بكسر في الحوض والعمود الفقري وجرى نقلها إلى مستشفى أسيوط لإجراء جراحة عاجلة لها، وأصيب نبيل رب الأسرة، بكسر في الساق والحوض وحالته مستقرة.

سيارة بيجو اصطدمت بسيارة ملاكي

وقال شهود عيان، إنّ سيارة بيجو 504، اصطدمت بسيارة ملاكي حديثة، أمام كنيسة العذراء مريم، ما أسفر عن مصرع وإصابة كل من في السيارة الملاكي، في حين لم يصب سائق السيارة الأخرى بإصابات تذكر.

وجرى تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.