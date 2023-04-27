التحفظ على كاميرات المراقبة لكشف غموض سقوط فتاة من شرفة منزلها بشبرا

قررت النيابة العامة، التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بشبرا، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، إخطارا من أحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول فتاة جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «رباح. م» 22 عاما، وبالفحص تبين إصابتها بتهشم في الجمجمة، ونزيف خارجي، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية.

مشرحة زينهم

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.